Silver Economy fund investe in Purelabs

Silver Economy Fund realizza oggi la sua prima operazione ed entra nel settore dei Laboratori Diagnostici attraverso l’investimento in PureLabs. Quadrivio Group affiancherà il fondatore Nino Lo Iacono, co-investendo con la holding Alef 6 Spa guidata da Michel Cohen e diversi investitori privati e family office. Il Fondo avrà una quota di maggioranza nel contesto di un’operazione di aumento di capitale complessivamente superiore a 30 milioni di euro.

Il veicolo di Private Equity di Quadrivio Group, che investe in aziende che offrono beni e servizi dedicati al mondo della Healthy Longevity, intende supportare lo sviluppo di questo settore, attraverso la creazione di una rete di laboratori di analisi focalizzata sul centro-sud Italia.

Il settore dei Laboratori Diagnostici in Italia vale oggi circa 4,6 miliardi di euro e registra un trend positivo, favorito anche dall’invecchiamento della popolazione, dalla diffusione di malattie croniche, oltre che dalla maggiore attenzione riservata al tema della prevenzione. Come confermano i risultati emersi dal Quaderno di Approfondimento sulla Silver Economy a cura di Itinerari Previdenziali, che sarà presentato oggi a Roma, presso la Camera dei Deputati, alle istituzioni e alla stampa, in occasione del convegno promosso da Itinerari Previdenziali a cui prenderanno parte illustri rappresentanti del mondo della politica e addetti ai lavori.

Un mercato ad altissimo potenziale di sviluppo, ancora costituito da numerose realtà di medio piccole dimensioni, spesso a gestione familiare, e contraddistinto da un elevato livello di frammentazione. PureLabs, con il supporto di Silver Economy Fund, intende contribuire al consolidamento dell’intero settore. La strategia di sviluppo prevede l’acquisizione e il rafforzamento di tali strutture, al fine di farle convergere in un unico Gruppo, coinvolgendo gli stessi titolari di laboratori, valorizzando le professionalità locali e sviluppando servizi sanitari di prossimità all’avanguardia. Un piano di aggregazione e digitalizzazione dei servizi, che consentirà di aumentare l’efficienza dei servizi offerti, nonché di promuovere sinergie ed economie di scala.

L’obiettivo finale è la creazione, da qui ai prossimi 5 anni, di un player di settore leader nel mercato dei Laboratori Diagnostici. L’investimento si concentrerà in particolar modo nel centro sud, dove oggi si registra un maggiore grado di frammentazione. Una realtà capace di erogare tutti gli esami diagnostici, da quelli di routine a quelli più specialistici, attivando partnership e adottando un approccio sempre più digitalizzato e fortemente orientato alla creazione di reti autonome su scala regionale. L’attuale pipeline include oltre 50 laboratori target i cui soci potranno entrare nel progetto PureLabs.

L’operazione PureLabs è stata seguita dal Team di Silver Economy Fund, guidato da Galeazzo Scarampi - Managing Partner del Fondo, con il supporto di Stefano Malagoli - Partner, e di Dario Di Iorio – Senior Investment Manager.

Alessandro Binello, group ceo di Quadrivio Group e Managing Partner del Fondo, ha così commentato l’operazione: “Siamo molto soddisfatti di questo primo investimento. Riteniamo che la società abbia ottime opportunità di sviluppo grazie all’esperienza del management e al modello di business proposto, capace di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più ampio. Lavoriamo alla creazione di un player di settore in partnership con gli attuali titolari di laboratori. A breve chiuderemo anche la seconda operazione del Fondo, che è in fase finale di due diligence.”

Nino Lo Iacono, promotore dell’iniziativa PureLabs, ha così commentato l’operazione: “L’iniziativa PureLabs intende contribuire alla creazione di servizi sanitari di prossimità nell’ambito di una geografia di riferimento spesso dimenticata, ma che fa registrare una rapida crescita della domanda. Siamo molto felici che Quadrivio Group abbia creduto nel progetto e sposato la nostra visione.”

Per gli aspetti legali Quadrivio Group è stata assistita dallo Studio Molinari Agostinelli, attraverso il team composto dagli avvocati Riccardo Agostinelli, Marinella Ciaccio, Daniele Magliarucci e Francesca Battistutta. Purelabs è stato assistito da Bonelli Erede, supportato dagli avvocati Augusto Praloran e Riccardo Tedeschini e da Dentons supportato dall’Avvocato Antonio Legrottaglie.