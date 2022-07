Equita Smart Capital entra in Clonit

Equita Smart Capital – Eltif, fondo di private equity gestito da Equita Capital Sgr, multi-asset manager del Gruppo Equita, ha perfezionato il suo primo investimento entrando in Clonit, leader in Italia nello sviluppo di test molecolari per malattie infettive e malattie genetiche, dai soci Carlo Roccio e Dario Russo.

L’operazione si è conclusa, in linea con quanto comunicato lo scorso 17 maggio , a seguito del positivo completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’investimento di Equita Smart Capital – Eltif, effettuato parte in acquisto quote e parte in un aumento di capitale, per una partecipazione pari al 33,3% del capitale, è finalizzato a dotare Clonit delle risorse necessarie per implementare il proprio piano di crescita, sia per vie esterne che tramite lo sviluppo organico.

Clonit, eccellenza nel campo della diagnostica molecolare fondata nel 1987 da Carlo Roccio, caratterizzata da uno spiccato know-how nelle malattie infettive e genetiche, ha realizzato fatturati crescenti negli ultimi anni con Ebitda margin superiori al 30% e un’ottima generazione di cassa.