Banca Consulia diventa Finint Private Bank. Con l’operazione di rebranding si compie così uno degli ultimi passaggi che andrà a integrare la banca all’interno del gruppo Finint.

L’iniziativa discende da un progetto di revisione del posizionamento del gruppo in termini di comunicazione che ha coinvolto sia il senior management, sia alcuni rappresentanti della “next generation”.

Nel contesto del nuovo posizionamento, è stata identificata l’opportunità di adottare un’architettura di marchio che aiutasse a ricondurre le unità di business in un unico “masterbrand”.

E’ stato quindi decisa l’adozione per l’unità di business dedicata al private banking e al wealth management del brand name Finint Private Bank che andrà a segnare in maniera distintiva l’appartenenza al mondo Finint, grazie anche a pittogramma, loghi e colori comuni agli altri brand del Gruppo.

Per Enrico Marchi, presidente del Gruppo Banca Finint: “Con il rebranding di Banca Consulia procediamo nel consolidamento di una realtà in grado di servire a tutto tondo la clientela imprenditoriale. Con questa soluzione viene sancita la nostra identità ‘One Group’: Finint da oggi sarà l’elemento che accomunerà tutte le legal entity che ne fanno parte Banca Finint, Finint Investments Sgr, Finint Revalue e Finint Private Bank, ciascuna con la propria missione espressa nel brand name.”

“Siamo orgogliosi di poter estendere il brand Finint anche a uno dei nostri più recenti nuovi ingressi nel Gruppo, ovvero Banca Consulia. Crediamo che l’utilizzo del marchio Finint Private Bank possa portare benefici in logica di comunicazione e marketing in quanto in grado di ottimizzare gli investimenti finalizzati alla crescita del brand in termini di riconoscibilità e reputazione”; ha dichiarato Paolo Possamai, direttore alle relazioni esterne e ai rapporti istituzionali del Gruppo Banca Finint.