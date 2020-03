Arrighi trasloca in Gam, sarà il responsabile della distribuzione retail

Gam annuncia l’ingresso di due nuovi professionisti per rafforzare la propria presenza sul mercato italiano: Alessandro Arrighi, in qualità di head of retail distributors, e Massimo Corneo, nel ruolo di senior sales che riporterà ad Arrighi.

Alessandro Arrighi avrà la responsabilità di sviluppare ulteriormente la già importante presenza di Gam nel canale della distribuzione retail, con particolare riferimento alle reti dei consulenti finanziari e dei private bankers, da sempre una priorità strategica per la società.

Arrighi, ha al suo attivo un’esperienza più che decennale nell’industria del risparmio gestito e, prima di entrare in Gam, ha ricoperto la posizione di country head per Financhiere del l’Echiquier. In precedenza, è stato country head per Ethenea e deputy country Head di Carmignac.

Massimo Corneo (in foto), invece, entra in Gam da Financhiere de l’Echiquier e, in precedenza, ha ricoperto ruoli di senior sales maturando una significativa esperienza in Invesco, DWS e BlackRock.

"Il potenziamento del nostro team conferma l’importanza che il mercato italiano riveste per Gam e mostra l’impegno del gruppo nell’investire sul mercato e di focalizzarsi sulla crescita”, commenta Riccardo Cervellin, country head per l'Italia di Gam.

