Pictet Am annuncia la nomina di Desirée Scarabelli come nuova sales director per l’Italia. Scarabelli riporterà funzionalmente al country head Paolo Paschetta e si occuperà dello sviluppo del canale di distribuzione wholesale nel mercato italiano. Ad oggi il team commerciale italiano della società è composto da sette manager dedicati ai servizi per consulenti finanziari, reti e canale wholesale.

Scarabelli (in foto) ha trascorso sei anni come senior sales manager presso State Street Ga, dove è stata responsabile della distribuzione dei fondi sul mercato wholesale in Italia e sul mercato Intermediary a livello europeo. Prima di entrare in State Street, ha lavorato per otto anni come senior sales manager per Bny Mellon Im, dove ha contribuito allo sviluppo del settore wholesale sul mercato italiano. Ha conseguito una laurea in Economia e Gestione delle Imprese e un master of Science in Finanza presso l'Università Bocconi.

“Innovazione di prodotto, strategia impostata sul lungo termine e un forte focus su servizio e personalizzazione dell’offerta", commenta Paschetta. "Queste sono le leve che da sempre ci caratterizzano nel mercato e ci permettono di godere di un elevato livello di apprezzamento e di raggiungere importanti risultati.

"In particolare", continua, "in questi mesi di epidemia, ci siamo resi conto ancor di più di quanto sia importante stare vicini ai nostri clienti retail e wholesale per supportarli a interpretare questo straordinario momento e tradurlo in scelte di investimento consapevoli. L’ingresso di Desirée si colloca proprio in questo contesto, nella volontà di potenziare ulteriormente la nostra squadra per offrire un servizio di sempre maggiore qualità ai nostri clienti ed aiutarli ad affrontare al meglio le sfide che ci aspettano”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Pictet Am", Desirée Scarabelli, "una delle realtà estere che si stanno distinguendo maggiormente nel mercato italiano e tra le più apprezzate da clienti retail e wholesale proprio per il livello di servizio offerto. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme a tutti i miei colleghi della divisione commerciale per contribuire ad espandere ulteriormente il business wholesale, cercando di cogliere le migliori opportunità nella sfidante fase di mercato che stiamo attraversando”.