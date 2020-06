Gam I., Briggs nel team sul debito emergente come investment manager

Gam Investments nomina Richard Briggs investment manager nel team dedicato al debito dei mercati emergenti, guidato da Paul McNamara.

Briggs è entrato in Gam il 18 maggio come componente del team dedicato alla gestire alle strategie local emerging bond, emerging market rates, emerging market opportunities e emerging bond in hard currency. Il manager, che sarà basato a Londra, si concentrerà in particolare sul credito sovrano dei mercati emergenti.

Richard Briggs lascia CreditSights, un'azienda di ricerca sul credito dove ha trascorso sette anni nel ruolo di analista senior e recentemente ha guidato la strategia globale per i mercati emergenti e la ricerca sul credito sovrano. In precedenza ha ricoperto il ruolo di economista specializzato sull’Asia emergente presso Alliance Trust.

Ha conseguito una laurea in economia presso la Strathclyde Business School e un MSc in economia e finanza presso l’Università di Glasgow. Ha anche ottenuto la qualifica di Cfa.

“Richard vanta una profonda conoscenza dei mercati emergenti e in particolare del mercato del credito sovrano", commenta Paul McNamara (in foto). "La sua competenza rafforzerà ulteriormente la nostra offerta sul reddito fisso dei mercati emergenti e fornirà un importante contributo al team per continuare a conseguire i migliori risultati per i nostri clienti.”