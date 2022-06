Gamma Capital Markets affida a Giulio Palazzo la guida della consulenza

La filiale italiana di Gamma Capital Markets, società specializzata nelle gestioni patrimoniali e nella consulenza fee-only, espande ulteriormente la propria struttura commerciale e comunica l’ingresso nell’ufficio di Milano di Giulio Palazzo (che sostituisce Giovanni Cuniberti quale responsabile della consulenza fee-only), Orietta Ceriani (che si occuperà dell’assistenza operativa e della formazione della rete), Mauro Buso e Francesco Nodari, che rafforzano la rete di consulenti finanziari giunta a sedici unità.

Giulio Palazzo, la cui carriera è iniziata nel 1977 al Banco Lariano, può vantare diverse specializzazioni, dallo sviluppo di servizi finanziari qualificati alla costruzione di rapporti con clientela istituzionale, dalla realizzazione ex- novo di reti di consulenti alla responsabilità delle gestioni patrimoniali ed elaborazione di portafogli modello. E’ stato membro del Comitato Investimenti in Alpi Sim e Classis Capital Sim, InvestBanca, Hypo-Tirol Save Sim.

Per supportare i consulenti, è stato formalizzato recentemente un accordo volto alla digitalizzazione dell’onboarding della clientela, anche attraverso l’utilizzo della firma elettronica, e a breve saranno introdotte ulteriori novità che riguarderanno in primo luogo la piattaforma utilizzata dai professionisti.

“In queste ultime settimane il profilo di Gamma Capital Markets sta ulteriormente mutando, con l’inserimento dei quattro professionisti in arrivo da Classis Capital sim” - ha dichiarato Andrea Genova, responsabile della succursale italiana. “Si tratta di un gruppo collaudato di consulenti senior dotati di esperienza significativa e portafogli di rilievo che si va ad affiancare ad un team di livello già elevato. In un momento storico sfidante, continuiamo a guardare anche alle potenzialità offerte dal mondo non quotato: dopo la partecipazione al collocamento dell’Eltif Economia Reale di Anthilia sgr, siamo pronti per il prossimo progetto, su cui stiamo già lavorando e che ci auguriamo possa vedere la luce entro l’estate”.