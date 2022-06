Bny Mellon, Emanuele Cordiano è il nuovo head of institutional sales

Bny Mellon Investment Management, uno dei più grandi gestori di investimenti al mondo con 2.300 miliardi di dollari di aum, ha nominato di Emanuele Cordiano quale head of institutional sales per l’Italia.

Cordiano riporterà direttamente a Stefania Paolo, country head per l’Italia di Bny Mellon Investment Management e sarà il responsabile delle vendite sul mercato istituzionale italiano.

Dopo aver iniziato la propria carriera nel settore dell’asset management nel 2009, quando è entrato in Schroder Investment Management in qualità di investment advisory analyst, Cordiano ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito commerciale sino a essere nominato senior sales manager per i clienti istituzionali.

Entra nel team italiano dopo l’annuncio, nel novembre 2021, di tre nomine senior nell’ufficio di Milano.

Stefania Paolo, country head per l’Italia di Bny Mellon Investment Management, commenta così il suo ingresso: “Sono orgogliosa di dare il benvenuto a Emanuele nella nostra sede di Milano. La sua esperienza nel settore, le sue capacità e la sua conoscenza dei mercati locali saranno essenziali per supportare la nostra crescita sul mercato istituzionale italiano in continua evoluzione. La sua nomina segue tre recenti assunzioni senior nelle vendite e nel marketing, andando così a coprire un altro ruolo chiave nel nostro team in costante crescita, e dimostrando ulteriormente il nostro forte impegno nel soddisfare le esigenze di tutti i segmenti di mercato in Italia”.