Cbre, Mantegazza alla guida dell’advisory & transaction services

Cbre ha nominato Fabio Mantegazza nuovo head of advisory & transaction services Italy.

A lui sono state affidate la gestione e il potenziamento del dipartimento, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le performance di settore e rendere ancor più efficiente il supporto ai clienti nella valorizzazione del proprio portafoglio immobiliare.

“Nel nostro percorso di continua crescita, puntiamo sempre ai migliori talenti sul mercato e siamo convinti di aver raggiunto l’obiettivo con Fabio alla guida del nostro dipartimento A&T”, dichiara Alessandro Mazzanti, Ceo Cbre Italy. “Fabio torna in Cbre dopo un’importante esperienza in un’altra società che opera nell’immobiliare e questo è per noi un riconoscimento della capacità attrattiva della nostra azienda e del fatto che è una realtà in cui poter ulteriormente crescere e formarsi”.

Con un’esperienza più che decennale nel settore real estate e in società di consulenza, Fabio rientra infatti in Cbre dopo sei anni trascorsi in Bnp Paribas Real Estate Advisory Italy, dove ha coperto il ruolo di head of letting & sales. Nella stessa azienda, ha inoltre lanciato il dipartimento di leasing high street retail e ha assunto la responsabilità del team regional market, coordinando oltre 20 persone. In precedenza, aveva coperto il ruolo di associate director a&t office in Cbre.