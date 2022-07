Mediobanca nomina Horta-Osório senior advisor

Mediobanca ha nominato António Horta-Osório senior advisor con effetto dal 1° agosto.

A lui è affidato l’incarico di supportare l'implementazione della strategia di Mediobanca collaborando con i co-head del corporate & Investment Banking, Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, nell'espansione delle relazioni con i clienti e del business in tutta Europa.

Con una carriera di oltre 30 anni ai massimi livelli del settore finanziario europeo, António Horta-Osório è un dirigente di primario standing nel settore dei servizi finanziari.

Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, ha dichiarato: "Conosco António da molti anni e sono sempre stato colpito dalla sua grande esperienza e dai numerosi ruoli dirigenziali ricoperti in diverse società, ogni volta con un'eccezionale capacità di guidarne il riposizionamento strategico e favorire un cambio di passo. Dopo la recente nomina di Giuseppe Baldelli, l'arrivo di António Horta-Osório porterà benefici al nostro business e ai nostri clienti mentre la banca continua a implementare il piano strategico 2019-23 per il Corporate & Investment Banking. "

António Horta-Osório ha iniziato la sua carriera nel settore bancario nel 1987 presso Citigroup in Portogallo, per poi passare a Goldman Sachs dove ha lavorato dal 1991 al 1993 a New York e Londra. Nel 1993 è entrato nel Gruppo Santander, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui: amministratore delegato del Banco Santander de Negócios Portugal fino al 1996, amministratore delegato e presidente del Banco Santander Brazil dal 1997 al 2000, amministratore delegato del Banco Santander Totta (Portogallo) dal 2000 al 2006, vicepresidente esecutivo del Banco Santander in Spagna dal 2000 al 2010, amministratore delegato di Santander UK / Abbey dal 2006 al 2010. Dal 2011 al 2021 è stato group chief executive di Lloyds Banking Group. Nell'aprile 2021, António Horta-Osório è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione del Credit Suisse Group, dove è rimasto fino a gennaio 2022. È stato nominato Cavaliere nel 2021 per i meriti maturati nei servizi finanziari e per le attività di volontariato dedicate alla promozione della salute mentale e della cultura.