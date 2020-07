Crowdestate, chiusa la raccolta per il piano residenziale San Babila

Crowdestate ha chiuso a inzio luglio la sua ultima raccolta fondi, “San Babila, Milano”, con un finanziamento di 450.000 euro che verrà investito in un'operazione di sviluppo residenziale nel centro storico della città 3 appartamenti, ubicati in Via Visconti di Modrone 18, a pochi metri da Piazza San Babila e dal Duomo di Milano.

"San Babila, Milano" è stata la raccolta fondi "più importante lanciata da Crowdestate nel periodo successivo al brusco stop del lockdown", scrive la società. "La risposta degli investitori è stata molto positiva, dimostrando come il crowdfunding immobiliare sia uno strumento importante per la ripresa economica, per l’agevolazione delle imprese e la facilitazione all’accesso ai finanziamenti.

La società fa parte dell'omonimo gruppo europeo di crowdfunding immobiliare, che conta un rendimento annuo agli investitori del 16.95%, raccolti su una piattaforma che conta 48564 utenti iscritti da 123 paesi e 253 opportunità di investimento.

Il gruppo è nato nel 2014 ed è sbarcato in Italia due anni fa nel Fintech District di Milano. Il ramo italiano è guidato dal country manager, Niccolò Pravettoni (in foto). A oggi il gruppo ha all'attivo 257 progetti finanziati, 95 milioni di euro raccolti e 8 milioni di interessi ripagati agli investitori.

L’investimento minimo richiesto dalla campagne di Crowdestate è di 100 euro e non prevede commissioni in capo all’utente. L'investitore ha anche la possibilità di usufruire del b ossia di una sezione dedicata della piattaforma nella quale è possibile vendere o acquistare investimenti con altri utenti iscritti.