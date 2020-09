Värde Partners cede gli hotel di lusso The Dedica Anthology a Covivio

Värde Partners, società di investimento alternativo globale con 14 miliardi di dollari di asset in gestione, annuncia di aver completato con successo la vendita del portafoglio di otto hotel di lusso operanti sotto il marchio The Dedica Anthology (“Dedica”) a Covivio, attraverso la sua controllata Covivio Hotels.

La catena comprende otto strutture alberghiere con servizi completi per un totale di 1.115 camere situate in alcune delle principali mete turistiche europee, ossia Roma, Nizza, Budapest, Praga, Firenze e Venezia.

Värde iniziò ad acquisire il debito della società proprietaria degli hotel nel 2016, poi rilevando il 100% del capitale nel 2017. In questi anni, Värde ha trasformato la catena di hotel nominando un team manageriale di successo, rifinanziato il business e realizzato un ambizioso programma d’investimento.

Nel 2018, gli hotel sono stati oggetto del rebranding “The Dedica Anthology”.

Il portafoglio di hotel sarà gestito con i brand NH Collection, NH Hotels e Anantara. Gli otto hotel inclusi nell’operazione sono:

Roma - Palazzo Naiadi

Nizza - Plaza Nice

Budapest - New York Palace

Budapest - New York Residence

Praga - Carlo IV

Firenze - Palazzo Gaddi

Venezia - Grand Hotel Dei Dogi

Venezia- Hotel Bellini

Eastdil Secured ha agito in qualità di advisor finanziario; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Värde per gli aspetti legali e Ludovici, Piccone & Partners per quelli fiscali.

Värde Partners è una società di investimento alternativo leader mondiale, con forti radici in ambito creditizio e in asset deteriorati. Dalla sua fondazione nel 1993 la società ha investito più di 70 miliardi di dollari e gestisce oltre 14 miliardi di dollari per conto di investitori globali. Gli investimenti dell’azienda spaziano dal credito corporate e commerciale, all’immobiliare e ai mutui, fino al private equity e al prestito diretto. Varde impiega oltre 300 dipendenti in 12 uffici in tutto il mondo.

The Dedica Anthology è un gruppo alberghiero che conta otto hotel di lusso situati in alcune città d’Italia e d’Europa. Pioniera di una nuova visione curata e contemporanea dell’hotellerie di lusso, il marchio unisce luoghi classici con una vocazione moderna e competenze specialistiche, per creare luoghi che le persone desiderino visitare e dove vogliano tornare. La parola “Dedica” si riferisce alla dedizione all’arte dell’hospitality alberghiera, mentre “Anthology” descrive la raccolta di storie uniche degli hotel e dei clienti.