Gabriele Inglese è il nuovo associate director del team investment and asset management per l’Italia di M&G Real Estate. Ingles riporterà a Marc Reijnen, head of investment and asset management per l’Europa continentale.

Prima di entrare in M&G, Gabriele ha ricoperto il ruolo di transaction manager in AXA Investment Managers, con la responsabilità di tutte le fasi dei processi di underwriting e transaction. Ha inoltre maturato esperienze in ambito consulenziale lavorando presso CBRE e Cushman & Wakefield. Gabriele vanta una conoscenza approfondita del settore immobiliare commerciale italiano, con un focus particolare sui settori degli uffici, retail, della logistica e hospitality.

Marc Reijnen ha commentato: "Siamo lieti di dare il benvenuto in M&G Real Estate a Gabriele la cui conoscenza del mercato immobiliare locale è eccellente – sia dal punto di vista degli investimenti che della consulenza. Gabriele sarà una figura chiave per identificare investimenti immobiliari di qualità, in grado di fornire valore a lungo termine per i nostri clienti e contribuire al consolidamento delle nostre capabilities in tutta l'Europa continentale”.

Andrea Orsi, Country Head per l'Italia e la Grecia di M&G Investments, ha affermato: "Siamo molto felici che Gabriele si sia unito al team. Il suo ingresso ci aiuterà a realizzare i nostri obiettivi di business di lungo termine consentendoci di fare leva sulle nostre forti competenze globali nel settore immobiliare, a beneficio dei nostri clienti italiani".