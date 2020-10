Monterosso nominato global sector lead construction in ING

Michele Monterosso è stato nominato global sector lead construction nella divisione Wholesale banking di ING. Attualmente ricopre il ruolo di managing director e di head of real estate finance Germania, Austria & Repubblica Ceca all’interno della banca, e inizierà il suo nuovo ruolo a partire dal 1° novembre 2020. Monterosso continuerà a operare da Francoforte per tutto il 2020, ma successivamente sarà basato a Milano.

L'esposizione di ING nel settore delle costruzioni è rilevante, diversificata dal punto di vista geografico, e comprende un'ampia gamma di attività, tra cui i servizi di costruzione, ingegneria civile specializzata e materiali da costruzione come il business del cemento. Nel suo nuovo ruolo, Monterosso definirà la direzione strategica globale del settore Construction all'interno di ING e coordinerà tutte le attività per i clienti di ING in tutto il mondo.

Monterosso è entrato in ING nel 2006 e ha ricoperto diverse posizioni manageriali all'interno del Gruppo in diverse aree geografiche, principalmente nell’ambito del settore Real Estate. In precedenza ha lavorato in KPMG e Cushman& Wakefield, dove si è occupato di progetti di Real Estate residenziali e commerciali seguendo clienti paneuropei.