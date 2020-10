Savills Im rifinanzia due asset con uno dei primi green loan italiani

Savills Investment Management (Savills IM), gestore internazionale di investimenti immobiliari, ha rifinanziato due asset inclusi nel suo European Commercial Fund (Ecf) attraverso uno dei primi “green loan” concessi in Italia. L’operazione riguarda il retail park di Fidenza, vicino Parma, e il palazzo di uffici U4 ad Assago, Milano. Ing ha agito in qualità di sole lender, estendendo un finanziamento già esistente e fornendo consulenza a Savills IM nella ristrutturazione del finanziamento green. Savills IM ha acquistato per il suo fondo Ecf il retail park di Fidenza nel 2011 e il palazzo di Assago nel 2015.

La definizione di “green loan” indica un qualsiasi strumento atto esclusivamente a finanziare o rifinanziare, in toto o in parte, progetti “green” nuovi o preesistenti, come ad esempio edifici eco-friendly che rispettano standard o certificazioni regionali, nazionali o internazionali. I “green loan principles” (Glp) sono stati stabiliti da una commissione di rappresentanti delle principali istituzioni operanti nel mercato globale dei prestiti sindacati, al fine di promuovere lo sviluppo e l’integrità di questi finanziamenti.

Il portafoglio Ecf rispetta i criteri Glp grazie allo sforzo fatto per aumentarne le credenziali Esg da parte del team di gestione di Savills Im. Questo comprende l’aver ottenuto una certificazione Leed “Gold” per gli uffici di Assago, e l’installazione di luci a Led e di una stazione di ricarica per veicoli elettrici nel retail park di Fidenza.

Cristiano Ronchi, head of Italy, Savills Im, ha commentato:

“Le questioni ambientali, sociali e di governance sono di primaria importanza per Savills IM e svolgono un ruolo importante nelle nostre decisioni di investimento e nel nostro approccio di gestione. Aver ottenuto questo green loan dimostra ancora una volta la nostra leadership del mercato degli investimenti immobiliari in Italia per quanto riguarda la sostenibilità. Vorrei ringraziare ING, con la quale collaboriamo con successo dal 2005, per il loro supporto in questa iniziativa green.”

Il Savills Im European Commercial Fund è un Fcp-Sif lussemburghese rivolto a investitori istituzionali tedeschi. Da quando è stato lanciato nel 2008, il fondo ha sovraperformato regolarmente molti benchmark e offerto agli investitori ulteriori opportunità di rendimento. Il successo di questo fondo orientato alla distribuzione è dovuto alla sua vasta diversificazione che comprende il settore uffici, retail e la logistica – così come al suo focus sulle città e sulle aree economicamente più forti dell’Europa occidentale. Il fondo comprende 19 proprietà in 8 paesi diversi e il suo valore di mercato è di oltre 800 milioni di euro.