Per Casa.it l’80% degli italiani non intende utilizzare il superbonus 110%

Superbonus 110%: gli italiani pensano di non utilizzarlo, questo è quello che emerge dal social instant poll realizzato da Casa.it sui propri canali social. Alla domanda “Pensi di utilizzare il Superbonus 110%?” ben il 79,72% della community ha risposto negativamente dicendo di non voler utilizzare il Superbonus.

Il Superbonus 110%, agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, consente di ottenere la detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

“La maggior parte delle persone che si sono espresse sui nostri social hanno dichiarato di non voler utilizzare il Superbonus 110% che consente di effettuare interventi di efficientamento energetico. I motivi? Ritengono la procedura complicata e trovano troppo grande il numero di documenti da presentare – Dichiara Mario Franci Direttore Commerciale e Marketing di Casa.it – a dire no al Superbonus è il 79,72% degli intervistati, una percentuale molto rilevante, come rilevanti si dimostrano, ancora una volta, i canali social di Casa.it che ci permettono di avere pareri istantanei da parte della nostra Community.”.