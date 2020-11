Prelios Integra si aggiudica i servizi di supporto ai cantieri Enel X

Prelios Integra, società del gruppo Prelios attiva nella gestione di immobili per conto di grandi operatori immobiliari pubblici e privati, si è aggiudicata la gara per l'affidamento di servizi legati alle attività di supporto alla gestione dei cantieri di Enel X. L'accordo - della durata di dodici mesi rinnovabili per ulteriori 12 - riguarderà i lotti Nord-Ovest e Centro Italia dei cantieri. Grazie a questo accordo, Prelios Integra - leader nel Property Management in Italia per superficie del patrimonio in gestione, con oltre 8,2 milioni di metri quadrati - entra a far parte del progetto "Vivi Meglio" di Enel X, programma di riqualificazione energetica e sismica nato per favorire l'efficientamento energetico, l'ammodernamento tecnologico e la messa in sicurezza del comparto immobiliare italiano.

"Prelios Integra, attraverso specifiche attività di ispezione e controllo supportate e completate con le necessarie registrazioni documentali, avrà il ruolo di assicurare una perfetta integrazione dei processi e di portare a compimento l'iniziativa nel pieno rispetto dei requisiti normativi oggi vigenti in tema di Bonus Fiscali - si legge in una nota -. Inserendosi nella filiera delle verifiche interne ed esterne già esistenti nel settore delle costruzioni civili, si affiancherà - rafforzandole – alle attività tradizionalmente previste lungo tutta la durata della realizzazione delle opere".

"Grazie a questo accordo, Prelios Integra diventa uno dei partner primari di Enel X offrendo tutte le proprie competenze a supporto della sfida più importante, innovativa e stimolante dedicata alla riqualificazione degli edifici residenziali finalizzata a interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e ammodernamento tecnologico", commenta Nicolò Tarantino, Ceo di Prelios Integra.