NN IP, due nuovi fondi di investimento dedicati ai mutui ipotecari

NN Investment Partners (NN IP) amplia la sua offerta di strategie sui mutui ipotecari con due nuovi fondi, che acquisteranno titoli cartolarizzati da Venn Hypotheken - affermata piattaforma olandese per il finanziamento di crediti ipotecari - la cui quota di maggioranza era stata acquisita da NN IP stessa nel novembre del 2019. Con questa acquisizione, NN IP vuole ampliare le possibilità per i suoi clienti istituzionali di investire nei mutui ipotecari olandesi oltre al già esistente NN Dutch Residential Mortgages Fund, gestito da un team dedicato alle strategie di investimento ipotecario con oltre 32 miliardi di euro di masse in gestione.

I due fondi (NN Dutch Residential Mortgage Fund NHG e NN Dutch Residential Mortgage Fund non-NH) investono in mutui residenziali olandesi, acquistati sul mercato da Venn Hypotheken. Un fondo investirà interamente in crediti ipotecari con una garanzia ipotecaria nazionale (NHG), l’altro in crediti ipotecari che non presentano questa garanzia (non-NHG). Questo consente a NN IP di offrire ai clienti una soluzione flessibile in termini di ritorno corretto per il rischio e permette a Venn Hypotheken di incrementare la sua quota di mercato, poiché potrà offrire più tipologie di mutui ipotecari agli acquirenti di case.

I fondi forniscono un'esposizione efficiente e flessibile all’asset class e, rispetto ai mandati specifici su questa asset class, consentono impegni minori, maggiore facilità operativa e liquidità. Il lancio di questi fondi, autorizzati per il collocamento alla sola clientela istituzionale anche in Italia, avviene in risposta alla continua crescita della domanda da parte degli investitori di strategie legate ai mutui residenziali.

I fondi di NN IP offrono agli investitori istituzionali rendimento e spread interessanti, mantenendo un profilo di rischio conservativo con basse perdite di credito durante tutto il ciclo. I nuovi fondi consentono agli investitori di beneficiare delle comprovate capacità di sottoscrizione e di servizio di Venn, combinate con il solido track record e l'alta qualità della gestione di portafoglio propria di NN IP su questa asset class.

Bart Bakx, head of ABS & Mortgages: "Siamo orgogliosi di espandere la nostra offerta come risultato di questa acquisizione, di assicurare il pieno controllo sull'intera catena del valore e di migliorare le nostre capacità per servire ancora meglio i nostri investitori. Con questi due nuovi fondi, possiamo offrire prodotti accessibili ai nostri clienti, un’ulteriore conferma della nostra capacità di soddisfare le loro esigenze in tema di investimenti”.

Marc De Moor, Ceo Venn Hypotheken: "La mia squadra è entusiasta di offrire in maniera esclusiva i titoli per questi due nuovi fondi. Le loro politiche d'investimento combinate permetteranno a Venn Hypotheken di espandere ulteriormente la sua offerta di mutui ipotecari per gli acquirenti di case con categorie di rischio complementari e periodi di azzeramento dei tassi d'interesse".

NN IP investe nei mutui olandesi per conto dei propri clienti dal 2015 e vede una significativa opportunità di sviluppare diverse strategie di investimento nei mutui europei. Venn Hypotheken è un'affermata piattaforma olandese per la generazione di mutui ipotecari, che fornisce agli investitori istituzionali un accesso dedicato ai mutui ipotecari olandesi.

NN Dutch Residential Mortgage Fund, NN Dutch Residential Mortgage Fund NHG e NN Dutch Residential Mortgage Fund non-NHG sono fondi di investimento alternativi (FIA) stabiliti nei Paesi Bassi. NN Investment Partners B.V. è il gestore di tutti i fondi NN Investment Partners domiciliati nei Paesi Bassi ed è in possesso di licenze dell'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) in base alla legge olandese sulla vigilanza finanziaria. Il fondo è registrato presso l'AFM. Classi di azioni selezionate dei fondi sono attualmente registrate in Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Spagna, Italia, Irlanda e Austria.