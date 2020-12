Ardian e DeA Capital Real Estate Sgr acquisiscono 26 immobili dal gruppo Mps

Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, insieme a un co-investitore istituzionale italiano e DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A., prima Sgr immobiliare italiana, annunciano oggi l'acquisizione dal gruppo Mps di gran parte del portafoglio immobiliare promesso in vendita lo scorso 30 giugno.

L’acquisizione dell’intero portafoglio, costituito da 26 immobili a prevalente destinazione uffici, situati per lo più nei centri storici di Milano e Roma, con una superficie commerciale di circa 90.000 mq. e un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro, si completerà nei prossimi mesi secondo i termini e le condizioni previste dagli accordi contrattuali.

In particolare, cinque di questi edifici sono di grande pregio storico e sono considerati artisticamente e architettonicamente immobili di assoluto rilievo. Da soli rappresentano gran parte del valore dell'intero portafoglio.

Tra questi si citano l’edificio a Milano, in Via Santa Margherita, a pochi passi da Piazza della Scala, e l’edificio a Roma in Via del Corso, a pochi passi dalla Fontana di Trevi.

Secondo la strategia di Ardian, questi cinque prestigiosi immobili saranno oggetto di una profonda riqualificazione che mirerà a creare uffici e spazi commerciali di grado A.

Ardian Real Estate gestisce in Italia asset per 1 miliardo di euro, comprese proprietà storiche di pregio situate in alcune delle principali città.

Rodolfo Petrosino, senior managing director per il Sud Europa di Ardian Real Estate, ha commentato:

"Siamo molto soddisfatti dell'acquisizione di questo significativo portafoglio immobiliare, che vanta un patrimonio di trophy asset unico nel suo genere. Il nostro investimento in Italia, nel settore immobiliare, sale ora a circa 1 miliardo di euro e ci posiziona tra i player più attivi del mercato italiano. Ciò è dovuto in gran parte alle competenze e all'esperienza del nostro team locale e della piattaforma internazionale di Ardian. Abbiamo già investito molto in Italia e continueremo a selezionare le migliori opportunitànel segmento core-plus e value-added ".

Emanuele Caniggia, amministratore delegato di DeA Capital Real Estate SGR, ha affermato:

“Sono orgoglioso che un investitore internazionale del prestigio di Ardian abbia scelto DeA Capital Real Estate come partner di questa operazione così rilevante nel panorama economico italiano. Si tratta di un riconoscimento importante per noi che siamo leader di mercato e rappresenta un segnale forte per l’intera economia del nostro Paese in questo difficile periodo storico che stiamo vivendo.

Nel nostro dna, così come in quello del nostro azionista DeA Capital, tutte le operazioni che realizziamo non devono solo garantire una buona redditività ai nostri investitori, ma devono poter creare valore al ciclo economico dei territori.

Ricordo che negli ultimi 5 anni DeA Capital Real Estate ha investito oltre 500 milioni di euro in riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare: una spinta notevolissima all’economia reale e all’occupazione del nostro paese”.