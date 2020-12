Generali Global Infrastructure premiata come “infrastructure manager of the year”

Generali Global Infrastructure - boutique focalizzata sugli investimenti in infrastrutture e parte della piattaforma multi-boutique di Generali Investments - ottiene un prestigioso riconoscimento a livello internazionale. La rivista britannica Insurance Asset Management l’ha infatti premiata come “Best Infrastructure Manager of the Year” in occasione degli Insurance Asset Management Awards 2020, giunti quest’anno alla quarta edizione.

Il premio, assegnato da un panel guidato da professionisti di Insurance AM e vertici di primari gruppi assicurativi e della consulenza finanziaria, riconosce il distintivo stile di gestione di Generali Global Infrastructure focalizzato su investimenti responsabili e ad impatto positivo, l’attenzione ai profili ESG durante l’intero ciclo di vita dell’asset e l’integrazione di modelli ESG proprietari nella valutazione dei potenziali investimenti.

“Siamo orgogliosi di un riconoscimento che premia il nostro approccio sostenibile agli investimenti in infrastrutture. In GGI selezioniamo opportunità di investimento strategiche e capaci di generare un impatto positivo di lungo termine per la società, l’ambiente e le future generazioni, guardando ad esempio alle grandi sfide della transizione energetica, alla trasformazione digitale, alla mobilità verde e alle infrastrutture sociali nei settori della sanità e dell'istruzione. Tutti settori che traineranno il cammino delle nostre economie verso un futuro sempre più sostenibile e resiliente” commenta Philippe Benaroya, Ceo di Generali Global Infrastructure.

Il riconoscimento arriva in un 2020 in cui Generali Global Infrastructure si è rivelata tra le società di gestione più attive a livello internazionale, gestendo oggi asset per € 3 miliardi. Pochi giorni fa, inoltre, GGI ha lanciato due nuovi fondi infrastrutturali a supporto della ripresa economica europea, rivolti a investitori istituzionali alla ricerca di investimenti che possano combinare un impatto positivo ad interessanti e stabili rendimenti.

All’ultima edizione degli Insurance Asset Management Awards altre due boutique della controllata del Leone di Trieste sono risultate in shortlist tra i migliori asset manager dell’anno: Aperture Investors, partnership tra il Gruppo Generali e Peter Kraus che offre un approccio unconstrained e un modello commissionale unico, candidata come “Active Manager of the Year”; Generali Insurance Asset Management, specializzata in Asset Liability Management e strategie LDI per le compagnie del Gruppo, compagnie di assicurazione esterne e fondi pensione, come “Innovation Provider” dell’anno.