Prelios Sgr attraverso il fondo Primo Re acquisisce da Kryalos Sgr un prestigioso immobile ad uso uffici a Milano

Prelios Sgr, società di gestione del risparmio del gruppo Prelios, ha finalizzato tramite il fondo immobiliare primo RE l’acquisizione di un immobile ceduto dal fondo Perseus di Kryalos Sgr situato in Corso Matteotti, 5 a Milano.

L’immobile, con una superficie lorda di circa 2.500 metri quadri, è un prestigioso edificio storico costruito nel corso degli anni ’30 e porta la firma dell’Architetto Emilio Lancia, fra i maggiori esponenti dello stile “Novecento”. L’asset è a destinazione d’uso direzionale ed è collocato in posizione strategica, nel pieno centro di Milano nel cuore del quadrilatero della moda, con affaccio d’angolo all’incrocio tra le eleganti strade di Corso Matteotti e Via San Pietro all’Orto.

L’immobile è stato oggetto di un intervento di valorizzazione recentemente concluso e realizzato dal venditore Kryalos Sgr che ha previsto la ristrutturazione integrale dell’edificio volta al raggiungimento di elevati standard in termini di efficienza, futuro utilizzo e valore architettonico.

Alessandro Busci, director Fund Management di Prelios Sgr, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di avere portato a termine questo deal che consolida la leadership di Prelios Sgr tra le principali società di gestione del risparmio immobiliare operanti in Italia il cui know how è riconosciuto a livello internazionale. L’operazione, inoltre, consente al Fondo Immobiliare primo RE di proseguire nella propria strategia di investimento focalizzata al consolidamento sui principali mercati immobiliari italiani tramite l’acquisizione di asset di alto profilo”.

Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr, ha commentato: “Questa operazione conferma quanto Milano e il centro di Milano siano attrattivi per investitori istituzionali che guardano ad immobili di qualità come corso Matteotti, 5 recentemente ristrutturato e riportato alla sua originaria bellezza”.

L’investimento è stato completato con il supporto per Prelios Sgr dello studio Dentons Europe Studio Legale Tributario per gli aspetti legali, amministrativi e fiscali, di Progetto CMR per gli aspetti architettonici e di Abaco S.p.A. per la due diligence tecnica, mentre per Kryalos Sgr di GVA Redilco come advisor dell’operazione, dello studio Simmons & Simmons per gli aspetti legali e amministrativi, dello Studio Pirola Penuto Zei Associati per gli aspetti fiscali, di DC10 e United Consulting per la progettazione e di WiP Architetti per la consulenza tecnica.