idealista presenta la prima videovisita degli immobili in 3D guidata da remoto

idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, aggiunge una nuova funzionalità all’ampia gamma di servizi digitali già presenti sulla piattaforma. Dopo il 3D, il virtual tour e il video professionale è nata videovisita, la nuova funzionalità per la visualizzazione virtuale di immobili in modo del tutto personalizzato.

Con la videovisita il professionista immobiliare può recarsi fisicamente all’immobile per mostrarlo al potenziale acquirente, ma grazie all’integrazione 3D è ora possibile svolgere una visita guidata da remoto con il massimo della definizione e del dettaglio anche restando in agenzia. Con una normale videochiamata effettuata direttamente attraverso il portale idealista, l’agente può invitare il cliente prenotando l’appuntamento e accompagnandolo in un’esperienza immersiva della casa interagendo con lui in tempo reale per ogni dubbio o richiesta.

I vantaggi offerti da questa funzionalità sono molteplici: la videovisita consente, infatti, a più persone di connettersi contemporaneamente utilizzando fino a 12 dispositivi differenti. In un periodo di distanziamento sociale questo servizio semplifica e velocizza le attività, permettendo ai soggetti interessati di svolgere veri e propri sopralluoghi, ad esempio coinvolgendo dei tecnici in vista di un preventivo per la ristrutturazione, familiari e partner o qualsiasi altra figura coinvolta nel processo decisionale di acquisto. La possibilità di visita in co-surfing rende, infatti, la videovisita lo strumento flessibile per eccellenza per eventi di open house virtuali e per poter finalmente conciliare la pianificazione familiare e lavorativa con l’attività di ricerca della casa.

La videovisita permette inoltre ad ogni professionista immobiliare di facilitare il processo di acquisizione di nuovi clienti e di differenziarsi in un” nuovo” mercato in cui tecnologia e sicurezza sono le due parole chiave. Il servizio è integrato con la piattaforma gestionale idealista/tools con la quale l’agente può mostrare l’intero portafoglio immobiliare dell’agenzia corredato da contenuti grafici e multimediali (foto, video e/o visite 3D) e da oggi fissare appuntamenti attraverso le video visite, assistendo i propri clienti a 360 gradi come se si trovassero già in agenzia.

Secondo Luca Frassi, Co-Ceo di idealista: “fedeli al nostro obiettivo di aiutare le persone a trovare casa, inauguriamo la videovisita in 3D, la migliore esperienza di visita a distanza di un immobile disponibile oggi nel real estate. Grazie a questa funzionalità mostriamo il volto più bello della tecnologia abbinato al rapporto tra venditore e potenziale cliente che rimane inalterato rispetto a un normale sopralluogo fisico. Si tratta di un servizio altamente differenziante per tutti top player immobiliari che potranno così qualificare ancor di più la loro clientela e aumentare l’efficienza della gestione del proprio lavoro. Con la videovisita, idealista si consolida quale leader delle soluzioni tecnologiche nel panorama dei marketplace immobiliari”.