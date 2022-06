L’Active Longevity Institute indaga l’ “abitare senior”

In un contesto che vede l’allungamento dell’aspettativa di vita nei paesi sviluppati, la casa assume una centralità sempre maggiore. A questo tema, l’Active Longevity Institute ha dedicato una ricerca che verrà presentata ufficialmente a Milano il 15 giugno 2022 a Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47.

L’evento, realizzato con la media partnership del mensile Economy, vede la partecipazione dei rappresentanti di gruppi immobiliari e delle istituzioni e dei più grandi esperti internazionali di “Longevity economy” ,che offriranno la loro prospettiva sul mercato della residenzialità senior.

I lavori, che verranno moderati da Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy, prevedono le testimonianze di relatori provenienti dall’estero, di esperti del settore immobiliare, e la presentazione da parte di Francesco Priore AU di A.L.I dei risultati della survey, condotta su un panel - di proprietà A.L.I. – composto da professionisti, uomini e donne, under e over 55 anni, di livello sociale medio e medio-alto, e le testimonianze di relatori provenienti dall’estero e di esperti del settore immobiliare.

Sono stati invitati a partecipare Elena Bonetti , ministro alle Politiche familiari e alle pari opportunità, Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, Pasquale Tridico, presidente Inps, e Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del comune di Milano.

A chiudere la giornata sarà la tavola rotonda, moderata da Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy, sui modelli di senior living italiani a cui interverranno: Francesco Calabria (Linklaters), Orietta Coppi (Domitys), Maria Cristina Farioli (Red4You), Stefano Malagoli (Quadrivio), Mariuccia Rossini (Over) e Roeland Slagter (Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi).

Per info e iscrizioni per partecipare in presenza : [email protected] / +39 334 3561051 / +39 335 3891132

L’intero evento sarà trasmesso in diretta sul canale youtube dell’Active Longevity Institute.