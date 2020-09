Widiba rafforza la rete nel Laziocon l’innesto di nuovi consulenti

Si conferma l’interesse dei consulenti finanziari ad alto profilo che decidono di scegliere Widiba, prima rete in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità UNI ISO nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale.

La squadra dell’Area Manager Gianni Tariciotti e del District Manager Paolo Gigli, si arricchisce di una private banker di ampia esperienza, Franca Di Mario, che sarà operativa presso l’ufficio di Roma.

Di Mario, 63 anni, romana, laureata in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma e iscritta all'albo dei consulenti finanziari, vanta 30 anni di esperienza nel settore bancario presso importanti realtà, come Banca di Roma e Unicredit, che lascia per entrare in Widiba.

A supportare la squadra romana, il team dà il benvenuto anche a Tommaso Gigli, al suo primo mandato nel segno della tradizione familiare nella professione, che è alla quarta generazione.

25 anni, di Roma, neo laureato presso l’Istututo Europeo Di Design di Roma in Design Industriale e Marketing di prodotto, Gigli conferma l’attenzione di Widiba anche verso i giovani e il cambio generazionale, puntando come sempre all’innovazione pur mantenendo vivi i principi della tradizione.

