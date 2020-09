Credem: la consulenza finanziaria di domani in un evento in streaming

“Gli antifragili - il domani che siamo” è il titolo dell’incontro sull’evoluzione della consulenza finanziaria nell’era post Covid-19 che si è svolto in streaming, riservato a oltre 500 professionisti della rete Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari italiani. Il direttore commerciale della rete consulenti finanziari, Moris Franzoni, ha dialogato con la direzione della banca e con esperti esterni sul modello di consulenza finanziaria del gruppo Credem, i suoi vantaggi competitivi caratteristici rispetto al mercato ed illustrato i progetti strategici di sviluppo della rete. La consulenza finanziaria Credem, in particolare, attualmente conta 520 professionisti e 7,6 miliardi di euro di masse di total business.

Durante l’incontro in streaming sono intervenuti il Presidente Credem Lucio Igino Zanon di Valgiurata, che ha rimarcato la centralità e l’importanza delle persone della consulenza finanziaria Credem come ambasciatori di un’eccellenza italiana con l’anima imprenditoriale, il direttore generale Nazzareno Gregori, il coordinatore area Wealth management del gruppo Paolo Magnani, il vice direttore generale Stefano Morellini, il direttore commerciale Francesco Reggiani, oltre agli ospiti Maurizio Primanni, Ceo di Excellence Consulting ed Enrico Florentino, Ceo e partner di Strategike, esperti di strategie d’impresa. Inoltre, ha partecipato al confronto anche Mauro Berruto, coach, inspirational speaker, giornalista e storyteller per commentare i punti di incontro tra sport e business.

Più in dettaglio, il direttore generale Nazzareno Gregori ha illustrato il modello di consulenza finanziaria adottato da Credem, basato sulla forte integrazione tra la rete e la banca e di come il Gruppo abbia reagito con prontezza ed efficacia all’emergenza sanitaria. Paolo Magnani e Stefano Morellini hanno, invece, evidenziato i nuovi aspetti che la consulenza finanziaria deve considerare, tra gli altri la digitalizzazione, la personalizzazione del confronto con i clienti, gli investimenti sostenibili attraverso un processo Esg compliant, supporti e strumenti necessari per dare un servizio di qualità al cliente, con la nuova piattaforma investimenti evoluta. Francesco Reggiani ha illustrato l’applicazione concreta del concetto di “antifragilità”, che è stato alla base dell’incontro, ricordando alcuni dei progetti attualmente operativi sulla firma digitale, il mobile banking, l’on boarding digitale dei clienti. Gli ospiti esterni hanno infine proposto un confronto sull’evoluzione dei mercati oltre ad identificare i driver di crescita del futuro, i percorsi formativi e le leve da agire per crescere. L’evento si è concluso con un collegamento live con i manager della rete coi quali si e condivisa la strada da percorrere per i prossimi mesi.

“Le condizioni emergenziali continuano e noi non possiamo abbassare la guardia” ha dichiarato Moris Franzoni, direttore commerciale della rete consulenti finanziari. “Il senso del nostro incontro può essere riassunto in un’unica parola: anti-fragilità, cioè mettere in campo tutte le nostre risorse per evolvere dal concetto di resilienza a quello di antifragilità del nostro modello di business a vantaggio sia dei consulenti sia dei clienti. L’ascolto delle persone è un elemento chiave della nostra crescita negli ultimi anni e proprio questo è stato il filo conduttore di tutti i temi trattati durante il confronto: cercare di cogliere, con l’ascolto di tutti, opportunità anche laddove gli altri vedono problemi”, ha concluso Franzoni.