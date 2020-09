Advisory nei portafogli, Donatoni marcia in più di Banca Generali

Cresce la consulenza evoluta di Banca Generali, che nell’ultimo mese è salita a quasi 5 miliardi e mezzo grazie anche all’apporto dell’Advisory finanziaria nell’analisi dei portafogli. Un risultato frutto tra l’altro dell’innesto di una figura d’esperienza come Massimo Donatoni, che supporta i manager di rete e i private banker della banca private con la responsabilità proprio alle attività di advisory negli investimenti. Dopo un lunga carriera in Ubs come responsabile prima della divisione "Ultra high net worth individual" (Uhnwi) e poi in Azimut come come head of advisory e investimenti, head of wealth management e dove ha ricoperto anche il ruolo di co-amministratore delegato, Donatoni approda in Banca Generali con l’obiettivo di avvicinare ai consulenti e ai clienti il contributo dai servizi di wealth management e le attività di ricerca e studi dal team di advisory finanziaria guidato da Generoso Perrotta.

Donatoni dialoga a stretto contatto col Vice Dg Marco Bernardi che guida tutta la struttura di rete. Il suo ingresso rende ancor più solida la struttura manageriale attiva sul territorio e mira ad accrescere il servizio di consulenza evoluta che sta riscuotendo sempre maggior successo. Un apprezzamento della clientela per una strategia che vede in Donatoni un ulteriore tassello al quale si aggiungono l'ampliamento delle soluzioni di investimenti e degli strumenti digitali.