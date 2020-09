Fideuram e Sanpaolo Investire, chi è entrato nella rete tra luglio e agosto

Quattro nuovi consulenti finanziari entrati tra luglio e agosto in Fideuram e Sanpaolo Invest. in particolare per Fideuram Raffaele Giuoco, Caterina Beretta, Jacopo Scotti Cordero Di Montezemolo, tutti in Lombardia; per Sanpaolo Invest Francesca Montemagni in Toscana. Nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 agosto 2020 sono stati inseriti 83 nuovi private banker. Il numero complessivo dei private banker delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest al 31 agosto risultava pari a 4.857.