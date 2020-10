Credem, la consulenza finanziaria punta con forza sul nordovest

Credem prosegue nella strategia di crescita con investimenti per lo sviluppo dell’area nordovest. In particolare la rete di oltre 500 consulenti finanziari di Credem coordinata a livello nazionale da Moris Franzoni, anche nel 2021 sarà impegnata nello sviluppo territoriale in Liguria e Piemonte. L’obiettivo sarà consolidare la presenza nell’area coordinata dal capo mercato Mario Solinas e dai regional manager Davide Testa e Gianmarco Salani con l'inserimento di circa 10 di nuovi consulenti finanziari che saranno organizzati in tre nuovi advisory team. Il progetto di sviluppo avrà un forte focus sulle sinergie tra la rete dei consulenti finanziari e le strutture della banca, in particolare con gli specialisti corporate e small business con il coordinamento del responsabile dei business planner Sergio Merlo.

“L'unicità del modello di servizio con le sinergie della rete banca”, ha dichiarato Mario Solinas, capo mercato della rete di consulenti finanziari Credem per il nordovest, “ci rende attrattivi per tutti quei professionisti che non stanno trovando adeguato supporto dalle loro mandanti per il business a 360° con gli imprenditori loro clienti. Vogliamo dare una svolta alla nostra strategia di crescita”, ha aggiunto Solinas, “continuando ad investire su consulenti finanziari e colleghi provenienti dal mondo bancario che vogliano affrontare le sfide del 2021 con un impianto di business antifragile”.

I progetti di sviluppo in Piemonte e Liguria fanno parte della strategia di crescita della consulenza finanziaria Credem. La consulenza finanziaria Credem, in particolare, attualmente conta 520 professionisti e 7,6 miliardi di euro di masse di total business.

“Il progetto a supporto degli imprenditori che lanceremo nel 2021 parte dalla consapevolezza di avere a disposizione un grande valore aggiunto che è quello di far parte di un gruppo bancario che ha un forte legame con il mondo delle aziende e ne conosce le dinamiche oltre che le esigenze. Le condizioni emergenziali che purtroppo continuano a mettere a dura prova i nostri clienti e le loro aziende ci ha convinto a accelerare il fine tuning su un meccanismo di sinergia già rodato e molto apprezzato dal mercato” ha affermato Moris Franzoni, direttore commerciale della rete consulenti finanziari. “Pur rimanendo il wealth management il core business dei nostri consulenti finanziari questo lavoro in team ci permetterà di rispondere ancora una volta in maniera completa alle esigenze patrimoniali dei nostri clienti”, ha concluso Franzoni.