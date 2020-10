Fideuram e Sanpaolo Invest, gli ingressi di settembre

Cinque nuovi consulenti finanziari entrati in settembre in Fideuram e tre in Sanpaolo Invest. In particolare per Fideuram Davide Fabrianesi in Lombardia, Alessandra Chinaglia e Renato Munerotto in Veneto, Nicola Fabbris e Gianluca Lusetti in Emilia Romagna; per Sanpaolo Invest Lorenzo Brunelli nel Lazio, Roberto Bonizzoni in Lombardia e Francesca Frignani in Emilia Romagna. Nei primi nove mesi dell’anno nelle reti sono stati inseriti 99 nuovi private banker.