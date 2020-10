Deutsche Bank financial advisors, in Toscana entra Quiriconi

Deutsche Bank financial advisors, la rete dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank, annuncia l’ingresso di Leonardo Quiriconi, stimato professionita che ha condiviso il progetto della rete e che contribuirà al suo sviluppo per rispondere alle esigenze di clienti privati, famiglie e imprese.

Quiriconi approda nella rete dei consulenti finanziari del gruppo Detusche Bank dopo importanti esperienze nel settore bancario. Nel corso della sua carriera ha infatti ricoperto ruoli dirigenziali presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura e, dal 1996, nel mondo delle BCC, come direttore generale del Credito Valdinievole, e da ultimo nella BCC Montecatini Terme e Bientina. Con il suo ingresso, DBFA rafforza la sua squadra in Toscana, regione storica per la rete, che qui vanta una presenza consolidata e un team di 95 consulenti finanziari. Leonardo Quiriconi lavorerà a Pistoia con il group manager Alfredo Pacini, all’interno dell’area Centro e Sardegna guidata da Stefano Capanna.

Silvio Ruggiu, head of advisory clients di Deutsche Bank in Italia, ha commentato: “Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Leonardo, professionista solido e competente, che, come tanti suoi colleghi su tutto il territorio nazionale, ha deciso di unirsi al nostro team per sfruttare a pieno tutte le potenzialità della nostra piattaforma, a beneficio dei suoi clienti”.