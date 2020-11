Cinque nuovi consulenti per la rete di CheBanca!

La rete dei consulenti finanziari CheBanca! guidata da Duccio Marconi si arricchisce di cinque nuovi consulenti raggiungendo quota 425 professionisti.

Doppio ingresso in Emilia Romagna: a Modena, sede di un nuovo ufficio, entra come private financial advisor Rubens Ligabue (45 anni), professionista di consolidata esperienza nel mondo della consulenza patrimoniale e del private banking. A Ligabue (ex IWBank) è inoltre stato affidato il ruolo di group manager per la provincia di Modena; da IWBank proviene anche Claudio Cabassi (58 anni) che rafforza la squadra di Parma mettendo a fattor comune la pluriennale esperienza maturata nel settore.

A Genova entra Federico Savoldelli (46 anni), già senior private banker e precedentemente direttore di filiale di Bnl-Bnp Paribas.

Nuovo ingresso anche in Basilicata, a Potenza, con Francesco Guadagno (45 anni) ex Fineco, e in Sardegna, a Sassari, con Elena Vidili (62 anni), in precedenza private banker presso Banca Patrimoni Sella & C.

“Nonostante la complessità del momento dettata dalla seconda ondata della pandemia non abbiamo arrestato l’attività di reclutamento - commenta Duccio Marconi, direttore centrale consulenti finanziari di CheBanca! -. Il nostro modello si conferma attrattivo anche per i colleghi provenienti da esperienze bancarie, verso i quali abbiamo una particolare attenzione con un’offerta e un programma di inserimento dedicati. Conclude Marconi. Puntiamo a rafforzare il nostro presidio nelle aree in cui stiamo aprendo i nostri uffici dedicati alla consulenza finanziaria, garantendo capillarità a livello nazionale”.