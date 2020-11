Classis Capital Sim apre anche a Padova

È stata inaugurata nelle scorse settimane a Padova la nuova sede di Classis Capital, società di intermediazione mobiliare indipendente e realtà consolidata già dal 2010 con le sedi di Milano e Torino.

“Le recenti vicende legate alla gestione del risparmio in questa area strategica del Paese negli ultimi anni e gli effetti della pandemia scoppiata ad inizio anno non hanno modificato i nostri progetti” ha spiegato Maurizio Esentato, amministratore delegato e fondatore di Classis Capital Sim. “Il tessuto produttivo e la vivacità imprenditoriale unite al conseguente risparmio che si rende disponibile può fruire di un’ottica di investimento internazionale, che Classis fornisce con una rigorosa politica di trasparenza sui costi. Il tutto senza modificare i propri riferimenti bancari”.

Forte di un team di più di 10 specialisti fra cui alcuni advisor internazionali presenti sulle principali piazze finanziarie mondiali e di una struttura indipendente, Classis Capital si propone come soluzione distintiva per i patrimoni finanziari di privati e famiglie che ambisce a raggiungere gli obiettivi dei clienti con soluzioni di investimento personalizzate e che siano efficienti anche nei passaggi generazionali. La conservazione del capitale è il principio guida delle scelte di investimento: i portafogli consigliati sono improntati non al benchmark ma al superamento di un hurdle rate (tasso di rendimento obiettivo minimo in un definito ciclo economico).

Riconosciuta anche come partner di Borsa Italiana per il segmento ExtraMot Pro e con una struttura dedicata alla Finanza d’Impresa, Classis Capital si rivolge anche al Family Business ed alle piccole e medie imprese come advisor specializzato per la ricerca di nuovi canali di finanziamento ed emissioni di Minibond nonché nella valorizzazione e perpetuazione del patrimonio di famiglia.

La sede di Padova, coordinata da Mauro Buso, sarà il punto di riferimento per le attività su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, con degli importanti obiettivi di crescita, in relazione anche alle caratteristiche del territorio e alla proposta innovativa rispetto alle altre realtà presenti.