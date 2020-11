Fideuram, IwBank e Sanpaolo Invest: i 16 ingressi di rilievo a ottobre

Nel periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2020 nelle reti Fideuram, IwBank e Sanpaolo Invest sono stati inseriti 170 nuovi private banker. Il numero complessivo dei private banker delle reti Fideuram, IwBank e Sanpaolo Invest al 31 ottobre risultava pari a 5.542. Ecco alcuni inserimenti di rilievo del mese di ottobre nelle tre reti: in Fideuram sono entrati Pierpaolo D’Alessandro in Piemonte, Alessandro Caldarella in Lombardia, Franca Farneti, Giovanni Massimiliano Biscotti e Luca Tombari in Emilia – Romagna, Luca Guidi nelle Marche. In IwBank Marco De Santis e Laura La Loggia in Veneto, Michele Amoruso in Puglia. In Sanpaolo Invest Piero Clarizia in Piemonte, Tiziana Di Giulio in Toscana, Wei Guo e Lucilla Cancrini nel Lazio.

Fabio Cubelli, condirettore generale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking: “Nei primi dieci mesi dell’anno abbiamo accolto 170 nuovi consulenti finanziari e private banker. Anche in questi mesi di emergenza sanitaria le nostre reti continuano ad essere percepite come un modello di servizio vincente, un punto di riferimento per l’intero mondo della consulenza finanziaria. Mi fa molto piacere dare il benvenuto anche ai professionisti entrati a far parte della rete IWBank; una realtà dinamica e dotata di un modello di business che si integra perfettamente con la nostra divisione Private. Tutti i nuovi consulenti finanziari – conclude Cubelli - potranno contare sulle best practice del Gruppo Intesa Sanpaolo, valorizzando la professionalità di ognuno di loro”.