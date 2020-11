Copernico Sim, un nuovo ingresso rafforza la rete nel Lazio

La rete di Copernico Sim si arricchisce di un altro professionista di ampia esperienza che rafforza la squadra di Roma: Luca Cordeddu, 58 anni, romano, iscritto all'albo dei consulenti finanziari e certificato Efpa, vanta 30 anni di esperienza nel settore con ruoli di responsabilità presso importanti realtà del settore finanziario, come Fisher Investments Europe che lascia per entrare in Copernico SIM.

“Avere all’interno della nostra squadra un consulente finanziario autorevole, come il Dott. Cordeddu, rafforza la nostra idea di boutique finanziaria di qualità sul territorio - dichiara Gianluca Scelzo, consigliere delegato della Società -. Vedere che alcune figure di grande esperienza vogliano entrare in una realtà dinamica come la nostra è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo convinti, infatti, di poter essere sempre più un polo attrattivo per tutti i Consulenti Finanziari che vogliano essere più liberi sul mercato e che credano come noi nella centralità della del cliente, lontani quindi dalle logiche di budget o di prodotto”.

Copernico SIM si distingue sul mercato per l’indipendenza, la struttura orizzontale, l’assenza di prodotti di casa e l’offerta multibrand pura. Dal 2000 a oggi la Società è cresciuta costantemente in termini di utili, masse e professionisti e da Agosto 2019 è quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana.