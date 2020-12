Bnl-Bnp Paribas Life banker: entrano 11 consulenti finanziari

Undici nuovi consulenti finanziari sono entrati in questi giorni in Bnl-Bnp Paribas Life banker e si conferma la strategia della Rete che punta a reclutare tanto professionisti di esperienza, in arrivo da altre banche e reti di primo piano, quanto giovani talenti da far crescere in questa professione.

I senior sono: Roberto Bozano a Genova; Anna Bracale a Torino; Alessandro Cappella a Roma; Danilo Castellano a Genova; Giovanni Giannelli e Giancarlo De Goyzueta entrambi operativi a Napoli; Roberto Grassa a Cagliari; Alba Inghilterra a Roma e Vincenzo Tafuri a Piacenza. I Junior: Riccardo Cacia a Messina ed Edoardo Maria Rubino a Catania.

Si è conclusa intanto con successo l’edizione 2020 dell’Academy Bnl-Bnp Paribas Life banker, l’iniziativa di formazione ed in-formazione della Rete dedicata sia ai consulenti sia ai clienti, che quest’anno si è svolta in modalità digitale con 4 appuntamenti dall’eloquente titolo “Riprendiamo dal futuro, insieme”. Oltre 2mila i partecipanti, che hanno potuto ascoltare i migliori asset manager a livello internazionale su temi di investimenti e attenzione alla sostenibilità, su trend di mercato ma anche su argomenti di più ampia attualità come la “quarta rivoluzione industriale e sociale” e la “silver generation”. L’Academy si è svolta, come ogni anno, in partnership con 15 tra le più importanti case di investimento mondiali.

E per un’iniziativa che si conclude, un’altra sta per partire: è l’evento dell’11 dicembre dedicato a l’équipe de l’excellence, il club dei Life banker e manager top della Rete. “Go to infinity” è il claim di questo appuntamento, che non solo servirà a consolidare i risultati raggiunti in un anno così difficile, ma sarà soprattutto l’occasione per guardare al futuro con rinnovata fiducia. Oltre ai manager della Rete, interverrà Marco Tarantola, vice direttore generale di Bnl e responsabile della divisione retail e private, per un punto sulle sinergie che i Life banker e i ruoli commerciali della banca sviluppano quotidianamente; il che rappresenta un tratto distintivo e di forza della rete.