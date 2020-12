Fideuram, IwBank e Sanpaolo Invest: ecco i nuovi ingressi

Le Reti Fideuram, IwBank e Sanpaolo Invest si sono rinforzate nel mese di novembre con inserimenti di rilievo. Eccone alcuni: In Fideuram Gianluca Busatta in Veneto, Massimo Alunni nel Lazio, Andrea Pucciani e Giuseppe Lembo in Toscana, Flavio Fenati e Paolo Parenti in Emilia – Romagna; in IwBank Vincenzo de Notaris e Riccardo Volpe in Campania, Simone Fornasini in Lombardia, Claudio Rossi in Piemonte, Alberto Artuso in Veneto; in Sanpaolo Invest Chiara Bargi in Veneto.