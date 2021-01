Deutsche Bank financial advisors, un nuovo importante ingresso a Napoli

Deutsche Bank financial advisors, la rete dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank, annuncia l’ingresso a Napoli di Vittorio Franzese, noto e stimato professionista che ha condiviso il progetto della rete e che contribuirà al suo sviluppo nel capoluogo campano.

Franzese, 53 anni, approda nella rete dei consulenti finanziari del gruppo Detusche Bank da Azimut, in cui era entrato nel 2017 dopo aver maturato importanti esperienze in Fideuram, IW Bank e Unicredit. Vittorio Franzese lavorerà a Napoli con il group manager Davide Schioppa.

Flavio Sarcià, area manager che guida l’area Sud di Deutsche Bank financial advisors, ha commentato: “Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Vittorio, professionista solido e competente, che rafforza la squadra in Campania, regione storica per la rete, dove nutriamo una forte ambizione alla crescita e vantiamo attualmente un team di 80 consulenti finanziari”.