Fineco, tre ingressi nelle Marche

La rete Fineco nel centro Italia si amplia con tre nuovi professionisti: l’Area Manager Vincenzo Borchia accoglie Katia Francioni, Marco Pompili e Stefano Ferretti nella sua struttura marchigiana.

Due di loro entreranno a far parte della squadra del Group Manager Enzo Valente: la prima è Katia Francioni, che ha un’esperienza di oltre 14 anni nella consulenza e gestione del risparmio in ambito bancario maturata in Banca Monte dei Paschi di Siena e opererà nel Fineco Center di Macerata.

Il secondo è Marco Pompili, che inizia invece la propria carriera presso la Cassa Rurale ed Artigiana “S. Giuseppe” di Camerano nel 2006. Qui ricopre ruoli di crescente responsabilità fino a diventare, nel 2015, vice titolare dell’agenzia di Castelfidardo, territorio in cui continuerà ad operare.

Stefano Ferretti, infine, lascia la Cassa di Risparmio di Fermo dove aveva iniziato a lavorare nel 2008 e dove dal 2017 ricopriva il ruolo di titolare di filiale. Ferretti si unirà alla squadra del Group Manager Diego Falconi presso l’ufficio di Civitanova Marche.

“Le capacità organizzative, di ascolto e di teamwork che caratterizzano Katia, Marco e Stefano, combinate con la giusta dose di ambizione e la consolidata esperienza finanziaria, sono le qualità che più apprezziamo nei professionisti che selezioniamo per unirsi a Fineco. Il nostro modello di business è in grado di offrire sia ai più esperti che ai più giovani dei percorsi di formazione e di crescita professionale di altissimo livello e una gamma di servizi tra le più ampie e innovative sul mercato, oltre ad un supporto tecnologico estremamente evoluto” ha commentato Vincenzo Borchia