Copernico sim si rafforza in Piemonte

Copernico sim, società di intermediazione mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi, si rafforza con l'ingresso di Claudia Angera, professionista di ampia esperienza che opererà principalmente in Piemonte.

Classe 1962, torinese, laureata in Economia e Commercio e iscritta all'albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, Angera vanta 15 anni di esperienza nel settore bancario presso importanti realtà, come Sanpaolo Invest che lascia per entrare in Copernico sim.

“Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Claudia Angera, professionista autorevole che ha deciso di unirsi al nostro team rafforzando la nostra idea di boutique finanziaria di qualità sul territorio,” dichiara Gianluca Scelzo, consigliere delegato della società. "L’arrivo di una consulente come Angera si inserisce nel percorso di crescita che sta coinvolgendo tutta la nostra rete e che sarà ancora più centrale nei prossimi mesi, indirizzato verso liberi professionisti, consulenti finanziari e dipendenti bancari-assicurativi che vogliono rimettersi in gioco in una realtà libera da conflitti di interesse e focalizzata sulla centralità del cliente".