Banca Widiba fa rotta a nord ovest

Banca Widiba rafforza la squadra di selezione coordinata dal national recruiting manager, Marco Ferrari, con l’ingresso di Matteo Marcovicchio ( foto sotto) in qualità di recruiting manager dell’area Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria e Toscana coordinata dall’area manager Paolo Campagnucci.

Trentasei anni, di Verbania, Marcovicchio è il più giovane recruiting manager di Banca Widiba. A lui è stato affidato lo sviluppo della rete della banca in quell’area che oggi conta circa 80 consulenti finanziari.

Marcovicchio proviene da Azimut Capital Management dove ha trascorso professionalmente gli ultimi tre anni. In precedenza, ha lavorato per il Gruppo Cassa Centrale Banca come manager per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e, prima ancora, per una società del gruppo Bnl Bnp Paribas.

Al suo ingresso fa seguito quello del consulente finanziario senior Luca Rodari, proveniente da Azimut Capital Management. Entrambi opereranno nel nuovo ufficio sulla piazza di Verbania, il primo nella zona orientale della regione Piemonte, area nella quale la banca intende svilupparsi.