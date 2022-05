Azimut Global Advisory si rafforza in Emilia-Romagna

Azimut Capital Management sgr, società del Gruppo Azimut che in Italia riunisce la rete di consulenti finanziari e wealth manager, si è rafforzata nella divisione Azimut Global Advisory (Aga) - fondata e coordinata dal managing director Alessandro Parentini - grazie all’ingresso di Milena Casadei in qualità di team director, dopo un percorso professionale nel private banking di Intesa Sanpaolo e in Allianz Bank.

"Mi riconosco nei valori dell'azienda, nel suo modello di orientamento e servizio al cliente che ritengo unico per innovazione e qualità nel panorama attuale dell'offerta” - ha dichiarato Milena Casadei - “Per questi motivi ho scelto Azimut Global Advisory come realtà nella quale gestire e far crescere il mio portafoglio clienti ed il mio team”.

In Emilia-Romagna, grazie all’attività di sviluppo portata avanti dalla Casadei, hanno scelto di entrare in Azimut Global Advisory altri sei consulenti dislocati tra le piazze di Modena, Bologna, Carpi, Cento e Sant’Agata Bolognese. Cresce così il presidio di Azimut Global Advisory sul territorio emiliano - guidato dall’area manager Giovanni Andalò - anche con l’apertura della nuova agenzia di Carpi.

Tra i nuovi ingressi si segnala l’arrivo di Marzia Bianchini e Francesca Sedda, professioniste esperte del settore con percorsi ventennali, provenienti da Allianz Bank come Silvio Barletta, consulente finanziario under 40. Si uniscono da Bper Marco Mantovani, consulente con expertise di rilievo sul mondo aziende, e Luca Moreno, under 40. Infine, Marco Bartoli, ex Intesa Sanpaolo, professionista con esperienza pluridecennale.

Alessandro Parentini, fondatore e managing director di Azimut Global Advisory, ha commentato: "L’ingresso di una persona come Milena, stimata e riconosciuta professionista sulla piazza emiliana, è un’ulteriore conferma che Azimut Global Advisory - unitamente agli innovativi servizi di economia reale, fintech e neo-financing che sono ormai una realtà consolidata nel Gruppo Azimut - sono fortemente trasversali e attrattivi per i colleghi del settore che sono alla costante ricerca di valore aggiunto per sé stessi e i propri clienti. Con l’arrivo di Milena cresce il board manageriale di Aga che opera quotidianamente per sviluppare e migliorare il nostro modello di business di consulenza globale ad oggi assolutamente unico in Italia”.

Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Holding, ha dichiarato: “Il nostro modello innovativo continua ad essere attrattivo sul mercato per i professionisti desiderosi di confrontarsi con nuove sfide. Puntiamo alla qualità per ampliare la nostra rete e rafforzare la figura del consulente finanziario che in un contesto in trasformazione deve essere in grado di evolvere e di affiancare competenze nuove a quelle tradizionali”.