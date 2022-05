CheBanca! si rafforza lungo tutta la Penisola

Nuovi ingressi CheBanca!: la rete guidata dal direttore centrale Duccio Marconi raggiunge quota 510 professionisti distribuiti lungo tutta la Penisola.

Cresce il Sud Italia: in Sicilia a Palermo entra con il ruolo di Mediobanca financial advisor (qualifica rivestita dai consulenti finanziari CheBanca! con portafogli superiori a 50m euro) Filippo Genzardi, ex Credem, professionista di comprovata esperienza nella consulenza patrimoniale.

In Puglia si rafforza la squadra di Bari con l’ingresso di Giuseppe Petracca (ex Fideuram).

Cresce la squadra in Campania: entrano Eva Marchitiello (ex IwBank) a Castellammare di Stabia e Carmine Magno (ex Credem) a Caserta.

Nuovi professionisti anche nel Centro Italia: nel Lazio entrano a Roma Carlo Cancellieri, proveniente da IwBank e a Frosinone Gabriele Teatini.

Novità anche in Liguria con l’ingresso a La Spezia di Giovanni Figoli (ex IwBank), mentre in Piemonte, a Ivrea, fa il suo ingresso Ilenia Giglio Tos.

Il Friuli registra l’ingresso di Fabrizio Serena, ex IwBank, che rafforzerà la piazza di Udine.

In Lombardia, a Brescia, fanno il loro ingresso Claudio Bignotti e Paolo Bianchi, entrambi provenienti da IwBank.