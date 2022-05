Inaugurata a Genova la nuova Casa Allianz

Il gruppo Allianz rafforza la sua presenza territoriale investendo nel rinnovamento della sede genovese.

Venerdì 27 maggio, in Piazza Dante, nel cuore del capoluogo ligure, si è tenuto un evento organizzato da Allianz Bank Financial Advisors, la banca rete del Gruppo Allianz in Italia, per festeggiare con numerosi clienti e collaboratori il rinnovamento e ampliamento degli spazi.

L’evento di inaugurazione ha visto la presenza di esponenti delle autorità locali ed ecclesiastiche e i vertici di Allianz, tra cui anche il direttore commerciale Domenico Martiello.

Franco Michelini, executive manager Allianz Bank per l’area Liguria e Basso Piemonte; Cristiano Ferraro, Agenzia Allianz Liguria Consulting; Paola Pietrafesa, amministratore delegato Allianz Bank e vice direttore generale Allianz S.p.A.; Stefano Valsetti, Agenzia Allianz Liguria Consulting; Simone Leonardi, Agenzia Allianz Liguria Consulting.

La rinnovata sede nel capoluogo ligure è diventata un vero e proprio centro di consulenza integrata e si propone l’intento di unire, sotto lo stesso tetto, le competenze della rete degli agenti di Allianz e di quelle dei consulenti finanziari di Allianz Bank. Per questo, dal 2019, è nato il progetto Casa Allianz, un modello di condivisione di competenze tra i professionisti basato su un approccio che guarda all’intero bisogno di consulenza dei clienti in campo finanziario, previdenziale, bancario e assicurativo.

Il team genovese si compone di 26 consulenti finanziari di Allianz Bank e comprende il contributo dei partner dell’Agenzia Liguria Consulting guidata dai soci Stefano Valsetti, Cristiano Ferraro e Simone Leonardi.

“Il Gruppo Allianz dimostra ancora una volta la volontà di ampliare e migliorare la propria presenza a livello territoriale per fornire ai propri clienti una consulenza e un supporto globale e multidisciplinare per la tutela e la valorizzazione del patrimonio delle famiglie e delle loro imprese”, ha commentato Paola Pietrafesa, amministratore delegato di Allianz Bank e vicedirettore generale di Allianz S.p.A. a capo della direzione distribution & market. “La scelta del gruppo di investire nel capoluogo ligure è giustificata dalla crescente fiducia manifestata da tutti i nostri clienti dell’area ligure ed è un riconoscimento all’impegno del vice direttore generale di Allianz Bank Financial Advisors, Mario Ruta, oltre che dei suoi manager sul territorio, in particolare di Franco Michelini, executive manager e dell’area manager Giuseppe Ghisleni, nonché dal responsabile area territoriale per Allianz, Gianfilippo Cappato, e della sua rete commerciale.”