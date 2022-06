Credem, la consulenza finanziaria cresce in Lombardia

Credem rafforza la rete di consulenti finanziari in Lombardia ed in particolare nella provincia di Bergamo con l’ingresso di nuovi Financial Wellbanker e l’imminente apertura di un nuovo Credem point nel centro della città.

In particolare, la rete di financial wellbanker di Credem ha visto il recente ingresso nell’area Lombardia, coordinata dal market leader Marino Baratti, di quattro professionisti con una consolidata esperienza: Vincenzo del Giudice, Maurizio Bergamini e Ivan Vitali provenienti da Widiba a cui si è aggiunto Claudio Agazzi da IW sim. L’obiettivo è proseguire lo sviluppo nell’area e raddoppiare la quota di mercato entro il 2023 con l’inserimento di professionisti esperti, provenienti anche dal settore bancario.

Salgono così a venti da inizio anno gli ingressi nella consulenza finanziaria del gruppo.

“E’ per noi una scelta importante ”, ha dichiarato il nuovo Area Leader Lombardia 2, Vincenzo Del Giudice, “perché siamo entrati a far parte del gruppo più solido a livello nazionale e uno dei primi a livello europeo, con un modello di servizio unico in ambito consulenza finanziaria che ci permetterà di proporre ai nostri clienti soluzioni patrimoniali a 360° soprattutto per quanto riguarda l’assistenza al mondo dell’imprenditoria lombarda”.

Ivan Vitali a sinistra e Vincenzo Del Giudice a destra

“L’ingresso nei financial wellbanker di Credem”, ha aggiunto Ivan Vitali, figura storica della consulenza finanziaria bergamasca che entrerà col ruolo di wealth planner, “ci permetterà di far conoscere meglio a Bergamo uno dei marchi più prestigiosi del wealth management domestico che affianca un modello di consulenza di alto livello ai tradizionali servizi di banking per la clientela privata”.

“Sono molto contento che persone come Ivan, Vincenzo, Maurizio e Claudio abbiano deciso di diventare “nostri soci al 50%” in questo progetto che ci permette di investire in un territorio economicamente tra i più importanti del paese”, ha dichiarato Moris Franzoni, direttore commerciale della rete di financial wellbanker Credem.