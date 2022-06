Widiba : salgono a 100 le professioniste della consulenza

Luigina De Santo e Daniela Bencardino entrano in Banca Widiba: rafforzeranno la squadra dell’area manager Fernando Valletta e saranno operative in Calabria sotto il coordinamento del district manager Vito Perri.

Luigina De Santo, classe 1964, laureata in Scienze economiche e sociali presso l’Università della Calabria, ha lavorato dal 2003 in Banca Credem.

Daniela Bencardino, classe 1969, laureata in Scienze politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, lavora nel settore della consulenza finanziaria dal 1997, con importanti esperienze in Fineco ed IW Bank e incarichi da formatrice di rete.

Con l’inserimento di Luigina De Santo e Daniela Bencardino, Banca Widiba porta a cento il numero delle professioniste della consulenza finanziaria all’interno della rete, un dato che conferma l’impegno rivolto all’inclusione nel settore che la banca incoraggia da sempre tramite numerose iniziative. Tra queste, Banca Widiba promuove dal 2018 il progetto Wow – Women of Widiba, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza del valore delle donne sia nel campo della consulenza finanziaria sia, più in generale, in ambito economico-finanziario.