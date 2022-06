Anasf in tour: gli appuntamenti della settimana

L’Anasf è tornata a incontrare i soci in presenza con il nuovo ciclo di seminari.

Il tour, organizzato in partnership con Goldman Sachs Asset Management e J.P. Morgan Asset Management, proseguirà per tutta l’estate.

Gli incontri forniscono un punteggio formativo per accedere all'esame Efa e sono accreditati per il mantenimento annuale delle certificazioni Esg, Eip, Efa Ed Efp per quattro ore. Al termine di ogni seminario è possibile svolgere un test di verifica delle conoscenze acquisite, idoneo ai fini dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari Consob.

Il calendario formativo della prossima settimana:

Il 21 giugno, dalle ore 14:30:

A Torino: La "spinta gentile": dalla teoria alla pratica

Relatore: Fabrizio Crespi, Università degli Studi di Cagliari e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Per iscriversi cliccare qui

Il 22 giugno, dalle ore 14:30:

A Genova: Criptovalute: aspetti giuridici e finanziari

Relatore: Luca Frumento, Avvocato e consulente legale Anasf

Per iscriversi cliccare qui

A Civitanova Marche (MC): La protezione al servizio della pianificazione finanziaria e del benessere

Relatore: Andrea Carbone, Smileconomy

Per iscriversi cliccare qui

Il 23 giugno a Firenze, dalle ore 14:30: Gestire la relazione nelle varie fasi di mercato

Relatore: Claudio Grossi, Progetica.

Per iscriversi cliccare qui.