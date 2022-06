Bnl Bnp Paribas: tornano in presenza i "Life banker days"

Da oggi e fino a mercoledì banker e manager di Bnl Bnp Paribas saranno riuniti in presenza a Torino, presso la Reggia di Venaria Reale, per la settima edizione dei “Life banker days”.

A otto anni dal lancio della rete, l’evento vede alternarsi interventi del top manager di Bnl Bnp Paribas, dei rappresentanti delle maggiori case di investimento nazionali e internazionali, e ospiti illustri che condivideranno episodi della propria carriera che li hanno portato ad essere “numeri 1” nei propri settori, in coerenza con il leitmotiv dell’evento “un coraggio da numeri uno” .

«È forte l’emozione per questa sorta di “ripartenza” – afferma Ferdinando Rebecchi, responsabile Bnl Bnp Paribas Life banker – perché riunire in presenza così tanti colleghi ci fa davvero sentire ancora più squadra, forte e coesa. Il cammino che ci ha portato fin ad oggi è stato ricco di soddisfazioni ma, anche per il complesso contesto economico-finanziario in cui tutti operiamo, sentiamo forte il senso di responsabilità verso i banker e i nostri clienti. Sapremo essere all’altezza di queste nuove sfide, grazie alla professionalità dei nostri team, in sinergia con Bnl e con Bnp Paribas».

Ad oggi sono circa 680 i banker (di cui 59 dipendenti) attivi su tutto il territorio nazionale; 12 i miliardi di euro in gestione (2 sono finanziamenti a famiglie e imprese). L’obiettivo è superare, al 2025, i 1000 Life Banker e i 20 miliardi di euro di asset.