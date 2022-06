Giuntini entra nella rete di CheBanca!

Prosegue la crescita della rete dei consulenti finanziari CheBanca!

La squadra si rafforza in Veneto con l’ingresso di un professionista di grande esperienza: Umberto Giuntini con il ruolo di Mediobanca Financial Advisor (qualifica rivestita dai consulenti finanziari CheBanca! con portafogli superiori a 50 mln di euro).

Giuntini, che entrerà a Vicenza, vanta un'esperienza di 37 anni nel settore dei quali gli ultimi 20 sono trascorsi in Banca Euromobiliare nel ruolo di consulente finanziario.

Dal 1990 al 2003 ha lavorato come consulente di DB Commissionaria, ceduta poi a Cofilp Sim nel 1992 e a Bpvi sim nel 1995, trasformata infine in Banca Bigest. Ha iniziato il suo percorso professionale nel 1985 lavorando in Barclays Commissionaria a Milano.