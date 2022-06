Intesa Sanpaolo si rafforza sul territorio

Continuano a crescere sul territorio le reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments.

Da inizio anno al 31 maggio sono stati inseriti complessivamente 142 nuovi private banker per un numero complessivo di 5.483 professionisti.

Ecco alcuni inserimenti di rilievo del mese di maggio:

In Fideuram sono stati inseriti: Laura Cavedoni, Emilia Romagna, Fabrizio Dezio, Abruzzo, Sara Berardi, Lombardia, Fabio Alberti, Piemonte, Beatrice Brizza Cataldo, Piemonte, Andrea Orsello, Piemonte, Gabriele Musso, Piemonte, Matteo Cantini, Lombardia.

Barbara Fabiano

In Sanpaolo Invest entrano Barbara Fabiano in Friuli Venezia Giulia e Giorgio Iuso Paride in Piemonte.