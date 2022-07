Banca Widiba punta su nuovi talenti in Sicilia, Campania e Calabria

Banca Widiba annuncia l’ingresso di tre nuovi consulenti finanziari, che rafforzano la rete in Sicilia, nell’area guidata da Maurizio Nicosia, e in Campania e in Calabria, regioni sotto la supervisione dell’area manager Fernando Valletta.

In Sicilia fa il suo ingresso Antonella Augello. Classe 1972, dopo una lunga esperienza maturata nella gestione aziendale, ha scelto di mettere a frutto le proprie competenze in campo economico per ripercorrere le orme della famiglia nel settore della consulenza finanziaria.

In Campania entra Florindo Lauriello, classe 1991. Dopo aver maturato un’esperienza bancaria all’estero in differenti istituti di credito, al suo rientro in Italia, Lauriello passa al wealth management di Banca Widiba.

In Calabria si punta su Valentina Scalise, classe 1995, una giovane neolaureata in Scienze Economiche che ha scelto Banca Widiba come oggetto della propria tesi di laurea.

“In Banca Widiba, siamo convinti che la consulenza finanziaria abbia bisogno di aprirsi alle nuove generazioni, per favorire il passaggio generazionale, e ai professionisti che posseggano, oltre ad una profonda conoscenza del mercato finanziario, anche competenze complementari”, commenta Marco Ferrari, national recruiting manager di Banca Widiba. “I nuovi ingressi, a cui diamo il benvenuto, contribuiranno al nostro modello innovativo di consulenza globale, che include tutti gli ambiti della pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale, andando a favorire ulteriormente il dialogo con i nostri clienti”.